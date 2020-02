Geen koffieochtend meer? ‘Dan regelen we het zelf’

NIEUWDORP - Even zaten de bewoners van Lancasterhof in Nieuwdorp in zak en as. De boodschap die zorginstelling SVRZ vlak voor kerst bracht was ook niet niks. Géén koffiemorgen meer, niet meer samen eten op donderdag en ook de creatieve middag was voorbij. Een paar bewoners wilden het zover niet laten komen en losten het op.



Ook Els van den Dries vond het verschrikkelijk jammer. ,,Maar ik dacht weet je wat, ik ga zelf een pan erwtensoep maken.” Ze dropte het idee bij haar medebewoners en die waren gelijk enthousiast. In het kleine keukentje in haar appartement kookte Van den Dries acht liter erwtensoep. ,,En er bleef maar anderhalve kop over", lacht ze.