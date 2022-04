Geen klik met je plant? Ruil 'm bij de minibieb van plantengekkie Miranda

Haar voortuin aan de Hoefbladstraat in Heinkenszand is omgedoopt tot ‘Miran’s Plantenbieb’. Het werkt hetzelfde als bij de veel bekendere mini-boekenbiebs: je haalt er een plantje voor jezelf en zet er een andere voor terug. Hoewel Miranda niet flauw doet. ,,Mensen mogen ook best twee plantjes meenemen hoor. Of alleen iets komen halen. Maar dan vraag ik wel om een vrijwillige bijdrage. Een eurootje of zo.”