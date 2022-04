Geen gestrekte benen in de oppositie, maar de teleurstelling is er wel degelijk

MET VIDEO Eén man bij het spoor in Goes gaf niet op en won: ‘Het gaat me niet om geld, de overlast moet verdwijnen!’

GOES - Veel omwonenden haakten in de loop der jaren af, maar één Goesenaar en zijn advocaat beten zich vast in de kwestie. Met succes. ProRail moet van de rechter een schadevergoeding betalen vanwege trillinghinder die voorbijrijdende goederentreinen veroorzaken in Goes.

20:44