Geen fysieke barrières in Goese binnenstad: ‘Liever vriendelijk, met Leuntje en Merien’

Politie pakt rijbewij­zen af van hardrij­ders op A58

23 mei KAPELLE - Agenten van het verkeersteam Zeeland-West-Brabant hebben zaterdagmiddag drie rijbewijzen in beslag genomen van weggebruikers die te hard over de A58 reden. Eén overtreder klokte een snelheid van 175 kilometer per uur, terwijl maximaal 100 is toegestaan.