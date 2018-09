Geen concrete aanwijzingen meer in vermissing Angelique Vis, zoektocht gaat door

Goese pooier krijgt twee jaar cel voor uitbuiten 17-jarig meisje

13:22 GOES - Een 22-jarige Goesenaar heeft vandaag ook van het gerechtshof in Den Bosch twee jaar cel gekregen, net als eerder bij de rechtbank in Middelburg. De man buitte een 17-jarig meisje uit in de prostitutie.