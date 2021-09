Geen blauwe zone in het Marconigebied, bezoeker meubelboulevard moet blijven betalen voor parkeerplek

Duurzaam ma­ke-updoekje ontstaan achter de naaimachi­ne in Kloetinge

22 augustus KLOETINGE - Nadenken over duurzaamheid, het zit Sophie de Voogd uit Kloetinge diep in de genen. Soms zit het in kleine, onopvallende, keuzes. Soms is het groot, zoals het opstarten van Gotchu beauty, een bedrijf dat duurzame doekjes maakt om make-up te verwijderen.