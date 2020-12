Geen biomassa, wél heel veel zonnepanelen bij Omnium in Goes

Omnium - het complex met onder meer sportzalen, zwembad en tropisch bos - moet duurzamer worden. Bovendien zijn de gasketels sterk verouderd. Alle reden dus om na te denken over de toekomstige energievoorziening. Dat daarbij ook een biomassacentrale in beeld was (het verbranden van bijvoorbeeld houtsnippers) zorgde de afgelopen tijd voor felle kritiek van enkele fracties in de raad. Ze vrezen onder meer de uitstoot van schadelijke stoffen. Andere partijen wilden juist alle opties gepresenteerd krijgen. Dat laatste is volgens wethouder Joost de Goffau onlangs gebeurd tijdens een zogeheten 'technisch beraad’ met de gemeenteraad. ,,Daaruit kwam naar voren dat de raad de voorkeur heeft voor wat we nu voorstellen.’’ Dat is dus geen biomassa.