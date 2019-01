Gebruikers van dorpshuis De Meiboom ontstemd over voorgenomen sluiting

Tegel los of last van hangjonge­ren? Meld het voortaan via de app

17:10 KAPELLE - Komen de tegels in de straat omhoog door boomwortels? Worden de prullenbakken niet op tijd geleegd of scheurt uw minderjarige buurjongetje steeds zonder helm op een brommer door de straat? In de gemeente Kapelle kunnen dit soort zaken vanaf woensdag 9 januari allemaal gemeld worden via Fixi.