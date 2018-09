Gebrandmerkte scouts eisen schadevergoeding

Wereldkam­pi­oen kickboksen Rico Verhoeven komt naar netwerke­vent Contacta in Goes

14:37 GOES - Wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven staat donderdag 8 november in de 'Arena' van het zakelijke netwerkevent Contacta in Goes. De zwaargewicht is sinds 2014 de nummer één bij Glory, de Champions League van het kickboksen.