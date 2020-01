Gastenhuis in Goes gaat bijna open: ‘Ik herken het haast niet meer terug’

Het is bijna tien jaar geleden dat Zuidwester - een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking - Huize den Berg in de Goese binnenstad verliet. In het gebied dat achterbleef, is sindsdien al veel gebeurd, maar vijf beeldbepalende panden aan de 's-Heer Hendrikskinderenstraat stonden tot pakweg een jaar geleden nog leeg. Na een grondige verbouwing zijn ze nu met elkaar verbonden. Samen vormen ze ‘Het Gastenhuis’, een 21 kamers tellende woonvoorziening voor ouderen met dementie. ,,Op 20 januari komen de eerste bewoners’’, zegt Johan Swart, die samen met echtgenote Melanie het inwonende echtpaar vormt. Dat is een formule die in elke vestiging van Het Gastenhuis wordt toegepast.