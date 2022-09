Gaslek door graafwerkzaamheden in Heinkenszand

MET VIDEO Ruim 120 acteurs, dansers, zangers en andere creatieve­lin­gen schitteren in Goes tijdens openlucht­spek­ta­kel van formaat

Op het voormalig azc-terrein aan de Albert Plesmanweg in Goes is dinsdagavond de voorstelling ‘In het Spoor van de Stier’ in première gegaan. Ruim 120 acteurs, dansers, zangers en andere creatievelingen schitteren tijdens het Goese openluchtspektakel van formaat.

