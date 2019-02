Gas, water en elektra zijn overal; nu nog mensen om de leidingen te leggen

GOES - Mensen warm krijgen voor een baan in de infratechniek. Dat was zaterdag het doel van de open dag in het Techniekhuis in Goes. ,,Iedereen kent het stopcontact thuis, maar weet niet wat er in de grond buiten gebeurt."

Het Techniekhuis, toepasselijk gelegen in de Industriestraat, is normaal gesproken een opleidingscentrum met klaslokaal, kantine en ruimtes waar de praktijk wordt nagebootst. Op de eerste verdieping staan bijvoorbeeld vijf meterkasten naast elkaar, waar beginnende monteurs op kunnen oefenen.

Gevaarlijk

En dat is nodig, want de infratechniek werkt met hoge spanning of druk, vertelt Henk den Engelse van DNWG. ,,We werken tot 10.000 volt. Dat is serieus. Het maakt het werk wat wij doen gevaarlijk.”

Explosie

Juist om het gevaar gelijk duidelijk te maken, zitten er in een introductiefilmpje beelden van een forse explosie in Amsterdam. ,,Daardoor kwamen het Centraal Station, de lichtmasten en verkeersregelinstallaties zonder stroom te zitten. Heel heftig. We confronteren de mensen hier er gelijk mee’", legt Den Engelse uit. ,,Maar dat gebeurt niet elke dag. Ik werk sinds 2010 bij DNWG en er is maar één keer iets serieus gebeurd. Omdat we zoveel aandacht besteden aan veiligheid. De instap is hoog, dat maakt het werkveld complex.”

Ineen

Om het schreeuwend tekort aan mensen in het werkveld op te lossen, hebben zeven ondernemingen de handen ineen geslagen. Naast netwerkbedrijf DNWG en opleidingsbedrijf Installatiewerk, zijn dat vijf aannemers: MVOI, Baas, CityTec, H4A en De Voogd. Samen vormen zij het samenwerkingsverband BinnenInfra.

Probleem

Den Engelse: ,,Iedereen kent ons werkveld, want iedereen heeft gas, water, en elektra thuis. Maar niemand weet eigenlijk wat we doen. We zijn elkaars concurrenten, maar hebben hetzelfde probleem. We kunnen niet aan medewerkers komen. En de energietransitie zorgt voor gigantisch veel werk. Deze open dag werkt. Vorig jaar kwam er vanwege de sneeuwval maar twintig of dertig man langs. Tien ervan hebben een contract gekregen. En ik heb nu ook al een aantal namen waarvan ik denk: daar gaan we echt wel wat mee doen."

Volledig scherm Mitch Oomen demonstreert kabeltechniek namens DNWG. © Marcelle Davidse

Fiets

Misschien is Ron Verwei wel één van hen. De Goesenaar (49) komt halverwege de ochtend aan op zijn fiets en is benieuwd of er iets voor hem bij zit. Hij zit sinds kort namelijk in de ww. ,,Wat ik hiervan verwacht? Ik zou het echt niet weten. Ik heb al zoveel vakken gehad. Alles is te leren, als je maar wilt."

Interessant