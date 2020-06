Garagebrand in Yerseke ontdekt dankzij rookmelders

video Goes vindt rotondes bij spoortun­nel levensge­vaar­lijk: ‘Je hebt drie keer kans doodgere­den te worden’

17 juni GOES - Van links, van rechts. Van achter en van voor. Je komt ogen en oren tekort als je van Goes-Zuid naar het centrum wilt rijden. Zowel op de fiets als in de auto is het oppassen geblazen. Een ongeluk zit in een heel klein hoekje op de route door de spoortunnel. ,,Levensgevaarlijk is het”, zegt Corry Moerdijk. ,,Naar de stad heb je drie keer kans doodgereden te worden.”