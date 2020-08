FvD: stel besluit over aanpak Zanddijk Yerseke uit

Smog is een hel voor een longpa­tiënt: ‘Bij de geringste inspanning ben ik buiten adem’

10 augustus GOES - Even op de fiets een boodschap halen in de supermarkt? Vergeet het maar. Door de smog die boven Zeeland hangt, moet de 75-jarige longpatiënt Flip Homburg uit Goes zich gedeisd houden. ,,Bij de geringste inspanning ben ik buiten adem.”