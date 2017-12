Fusie en overname Zeeuwse transportbedrijven

video Nieuwe grenslinde met dubbele ver­van­gings­waar­de bij 's-Gravenpolder

14:55 'S-GRAVENPOLDER - Het is nu nog een maar een iel boompje. Maar als toekomstige generaties de linde die zaterdagochtend aan de Lenshoekdijk is geplant een beetje kunnen sparen, kan hij rond het jaar 2267 misschien net zo'n imposante boom worden als het exemplaar dat tot 2007 aan de dijk stond. ,,Die was zo'n 250 jaar oud", weet Lauran de Winter van de Kiwanis Goes-de Bevelanden. ,,In 2007 is hij in een storm omgewaaid."