Fruitteler Rien uit Oudelande blijft niet wachten op zoet water en legt zelf een bassin aan

OUDELANDE - Al jaren wordt er gesproken over het oplossen van het tekort aan zoet water in de fruitteelt en landbouw. Maar verder dan de tekentafel komen de plannen maar steeds niet, zegt fruitteler Rien van Hekken uit Oudelande. Hij heeft besloten zelf een waterbassin aan te leggen, al blijft het vullen nog wel een uitdaging.

,,Er zijn allerlei plannen, maar ik constateer dat er weinig gebeurt", zegt Van Hekken, terwijl de droogte van de afgelopen jaren heeft bewezen dat actie hard nodig is . ,,Ik moet wel zeggen dat het waterschap de laatste jaren meewerkt, want het verhoogt het waterpeil in de winter.” Maar dat is niet genoeg. Van Hekken denkt dat de echte winst pas geboekt wordt op het moment dat meer zoet water wordt opgeslagen in grote (of meerdere kleinere) plassen zoals de Stelleplas of Zwaakse Weel.

Dat kan niet alleen water vanuit de grote rivieren zijn dat anders de zee in gaat, maar ook regenwater uit dorpen of steden. Vanuit die plassen kan in de drogere tijd water in de sloten worden gepompt. Vervolgens halen de fruittelers het daar weer uit om te beregenen.

Water beschermt bloemknop

Fruittelers hebben veel zoet water nodig. En daar is in grote delen van Zeeland tijdens lente en zomer een groot gebrek aan. Fruittelers die zelf niet beschikken over zoet water, gebruiken daarvoor het landbouwwater dat door Evides vanuit de Biesbosch wordt aangevoerd. Daarnaast hebben ze in het vroege voorjaar water nodig om te beregenen als er vorst verwacht wordt.

Quote Ik weet dat tien anderen uit de regio hier ook mee bezig zijn Rien van Hekken, Fruitteler Oudelande

Zo kunnen de bloemknoppen worden beschermd, maar de praktijk is dat veel Zeeuwse fruittelers hiervoor geen water beschikbaar hebben. Zij kunnen alleen maar hopen op weinig schade bij nachtvorst. Ook voor de biologische bestrijding van de perenbladvlo is water nodig. De bomen worden behandeld met zeepsop en daarna beregend zodat de vlo verdwijnt. En tot slot is het op warme dagen tijdens de pluk van belang om het fruit te koelen.

Het artikel gaat verder onder de foto

Volledig scherm Rien van Hekken © LPB

Tien miljoen liter water

Van Hekken lost het waterprobleem voor een deel zelf op. Hij legt een bassin van 10.000 kubieke meter water aan op zijn eigen terrein. Dat is bij elkaar 10 miljoen liter water. Daarmee heeft hij genoeg om de helft van zijn bedrijf (10 van de 22 hectare) gedurende twee dagen per jaar te beregenen tegen het bevriezen van de knoppen. Verder wordt het water gebruikt om de perenbladvlo te bestrijden en te koelen tijdens de oogst. Water om het fruit te laten groeien blijft hij kopen van Evides.

Om het bassin te vullen vangt hij regenwater op van het dak van zijn loodsen. ,,Maar dat is lang niet genoeg”, zegt hij. ,,De rest is landbouwwater dat we kopen van Evides.” Van Hekken is niet de enige die een zoetwaterbassin aanlegt. ,,Ik weet dat tien anderen uit de regio hier ook mee bezig zijn."