Fruitteeltmuseum krijgt een open depot: ‘Veel fraaie dingen zijn straks te zien’

Eén van de zalen van het museum aan de Annie M.G. Schmidtsingel in Kapelle wordt binnenkort omgebouwd tot een open depot. Dat heeft te maken met het feit dat het museum binnenkort z'n huidige depot in het voormalige pand van basisschool 't Honk moet verlaten. ,,We zijn al lange tijd op zoek naar een geschikte vervangende ruimte, maar steeds is er wel iets waarop het misgaat’’, zegt directeur Wilco Blaak van de musea in Goes en Kapelle. ,,Het is te klein of er moet te veel worden verbouwd om het technisch in orde te krijgen.’’