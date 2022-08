Fruitteeltmuseum Kapelle zoekt oud-vrijwilligers voor 25-jarig jubileum

Het Kapelse Fruitteeltmuseum bestond in 2021 namelijk 25 jaar. En dat moet uiteraard gevierd worden. Het leukste is het dan als alle medewerkers en oud-medewerkers dat feestje mee komen vieren. ,,Maar omdat we niet iedereen meer persoonlijk kunnen aanschrijven doen we nu een oproep aan alle oud-vrijwilligers om zich bij ons aan te melden voor het jubileum”, aldus Nel Koopman namens het museum.

Quote Mede door de inbreng van al die vrijwilli­gers heeft het museum zo'n goede naam opgebouwd Nel Koopman, Fruitteeltmuseum

Het Fruitteeltmuseum is in 1996 opgericht. ,,En mede door de inbreng van al die vrijwilligers heeft het museum een prima naam opgebouwd, en niet alleen in Zeeland. Daarom zouden we het heel fijn vinden om onder het genot van een hapje en een drankje samen met alle huidige vrijwilligers en alle oud-medewerkers terug te kijken op deze mooie periode van 25 jaar. En uiteraard ook een beetje samen vooruit te blikken naar wat de komende 25 jaar ons kan gaan brengen!”

Door corona een jaar later

Dat er pas dit jaar een jubileum wordt gevierd heeft alles te maken met de coronacrisis. In het echte jubileumjaar (2021) was het daardoor niet mogelijk om bij elkaar te komen. Daarom wordt het dit jaar alsnog opgepakt.

De datum voor het feest is vrijdag 16 september 2022. De locatie is uiteraard het museum zelf aan de Annie M.G. Schmidtsingel 1 in Kapelle. De inloop begint om 17.30, vanaf 18.00 uur kan er van het buffet gebruik worden gemaakt. Alle (oud-)medewerkers die erbij willen zijn wordt gevraagd zich voor 9 september aan te melden via het mailadres: administratie@fruitteeltmuseum.nl.