Fruit symbool voor handel Krabbendijke

Besparen op dorpshuizen in Reimerswaal blijkt lastig

7:30 KRUININGEN - Het gaat niet lukken om een halve ton per jaar te bezuinigen op de dorpshuizen in Reimerswaal. Er is een besparing van 34.000 euro gerealiseerd, maar verder komt de gemeente niet. Het college stelt de raad voor om het er verder bij te laten zitten.