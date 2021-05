Franse soldaten liggen na 72 jaar niet meer anoniem in hun graf in Kapelle

REPORTAGE ‘Ik zit hier in een soort oorlogsge­bied’: bouwplan­nen verscheu­ren Wolphaarts­dijk

15 mei WOLPHAARTSDIJK - Twee plannen voor recreatiewoningen aan het Veerse Meer bij Wolphaartsdijk zetten de verhoudingen in het dorp op scherp. Tegenstanders bijten fel van zich af. Schadeclaims van miljoenen en een gang naar de hoogste rechter worden al aangekondigd. ,,Een aantal mensen is de boel flink aan het opnaaien’’, zegt VVD-raadslid Stan Jasperse, tevens campinghouder in het dorp. ,,Ik zit hier in een soort oorlogsgebied.’’