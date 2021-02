Foute bingo voor Borselse jeugd

D66-lijsttrek­ker Sigrid Kaag tegen schoolkin­de­ren uit ‘Rillingen’: ‘We zijn een beetje dom hier in Den Haag’

14:52 RILLAND - Nadat CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra vorige week een scheve schaats reed in het Thialfstadion, maakte zijn collega Sigrid Kaag (D66) vandaag een uitglijdertje op digitaal campagnebezoek in Rilland. Ten onrechte dacht ze in gesprek te zijn met leerlingen van een Montessorischool in ‘Rillingen’. Het geanimeerde gesprek én de excuses (‘Wij zijn een beetje dom hier in Den Haag’) maakte veel goed, maar of Kaag dat ook veel nieuwe jonge fans oplevert...?