Fosforfabriek Thermphos met de grond gelijk gemaakt

Uien onder­gronds beregenen? Proefboer­de­rij Rusthoeve gaat het testen

15:43 COLIJNSPLAAT - Zeeuwse boeren komen in droge perioden zoet water te kort. Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat test slimme methoden om te voorkomen dat gewassen in kurkdroge weken staan te verpieteren. In maart begint de proefboerderij aan een bijzonder experiment: ondergrondse beregening.