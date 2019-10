Forse kritiek op manier waarop Goes besloot tropisch bos aan te leggen bij Omnium

GOES - Het besluit om een tropisch bos aan te leggen bij sport- en recreatiecentrum Omnium in Goes was niet gebaseerd op goed doordacht beleid. Bovendien is de commerciële potentie van zo'n bos nooit goed onderzocht. Gemeenteraad en college zijn destijds niet kritisch genoeg geweest.

Die stevige uitspraken doet Bureau Berenschot in een rapport over hoe het zo mis kon gaan met Omnium. De gemeenteraad besloot in 2012 akkoord te gaan met het uitbreiden van de voorziening (toen nog Sportpunt Zeeland) met een lazy river, een topsporthal en een tropisch bos. Dat bos heeft nooit de bezoekersaantallen gehaald waarop werd gehoopt, wat mede tot financiële malaise leidde. De gemeente heeft de jaarlijkse subsidie aan Omnium daarom moeten verhogen naar 625.000 euro.

Volgens de onderzoekers was destijds niet duidelijk wat de gemeente nu eigenlijk wilde met Omnium en met onderwerpen als sport en bewegen. Een doordacht beleid, waarop keuzes gebaseerd konden worden, ontbrak. Bovendien zou destijds in het raadsvoorstel een te rooskleurig beeld zijn geschetst van de exploitatiemogelijkheden van het tropisch bos. De informatie waarop de raad een besluit moest nemen, was minimaal. Belangrijke gegevens waren weggestopt in bijlagen.

De gemeenteraad en het toenmalige college zijn volgens de onderzoekers onvoldoende kritisch geweest. Signalen van twee onderzoeksbureaus dat de te verwachten bezoekersaantallen van het tropisch bos beter onderbouwd moesten worden, zijn genegeerd. Toenmalig wethouder Jo-Annes de Bat (sport) was volgens de onderzoekers een warm pleitbezorger van de plannen. Het paste volgens Berenschot niet in de cultuur van de raad om het college scherp te bevragen.

Binnen het college van B en W en de raad van commissarissen van Omnium (waar toen nog een wethouder in zat) bestonden volgens de onderzoekers destijds wel degelijk twijfels, maar niemand beet door. De komende tijd gaan college en raad zich richten op een plan om Omnium weer financieel gezond te maken.