Forse brand bij metaalhandel Yerseke

Expositie 'Stilte' in Grote Kerk Goes

7 september GOES - Vrouwenportretten van gips van kunstenaar Leendert Houtekamer (foto) sieren sinds vrijdag de Grote of Maria Magdalenekerk in Goes. Samen met vijf andere beeldend kunstenaars doet hij mee aan de kortdurende expositie die als thema 'Stilte' heeft.