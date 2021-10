Foodbloggers uit de Randstad kijken hun ogen uit in Yerseke. ‘Ik was een beetje huiverig of ik zo'n rauwe oester lekker zou vinden.’

Brommerrij­der (18) aangehou­den in Goes voor bezit van drugs en een boksbeugel

10 oktober GOES - Een 18-jarige brommerrijder is vannacht op de Oostwal in Goes aangehouden omdat hij een zak wiet en 12 xtc-pillen bij zich had. Daarnaast was hij in het bezit van een boksbeugel, wat een verboden wapen is.