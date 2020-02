Foodbar met veel vegan in voormalig pand van Honeypie aan de Kade in Goes

Kirstie vindt na drie jaar kater Felix terug: ‘Het is echt een wonder’

2 februari GOES - Kater Felix was al drie jaar kwijt toen er een verlossend telefoontje kwam bij bazin Kirstie van Santen: Felix was terecht! Nu is de Goese, na al die tijd, herenigd met haar knuffelkater: ,,Ik was zo blij toen die man belde. Ik moest heel erg huilen."