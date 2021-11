Florian en Renaldo vonden hun draai bij jarig autopoetsbedrijf in Goes: 'Dit is leuker dan afwassen’

De twee mannen voelen zich thuis bij Sleutelen aan Vermogen (SaV), het autopoetsbedrijf in Goes dat vrijdag op de kop af vijf jaar bestaat. Aan de Houtkade kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke handicap, werkervaring opdoen of een vorm van dagbesteding vinden. Florian Blankestijn is één van de mannen van het eerste uur. Hij zegt het naar zijn zin te hebben, iets dat vader Taco ook opvalt. ,,Florian gaat elke dag met plezier naar zijn werk en zit vaak vol met verhalen.’’ Op een vorige dagbesteding werkte Florian in de keuken, maar dat beviel niet echt. ,,Dit is veel leuker dan afwassen.’’