Flinke schade bij botsing tussen auto en vrachtwagen

24 september GOES - Akkoord, de geschiedenis van de Goese juwelier Fabery de Jonge gaat nog verder terug. Toch telt schoenmaker Hillebrand ook al aardig mee. Honderd jaar zitten ze in het smalle pandje in de Ganzepoortstraat in Goes. Met Rens Hillebrand (38) als vijfde generatie, die eigenlijk helemaal geen schoenmaker wilde worden. ,,Maar je rolt er gaandeweg vanzelf in.”