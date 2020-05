Films kijken kan weer in Goes: bioscoop DaVinci en filmzaal van 't Beest gaan open

,,Bij ons zal er een extra personeelslid rondlopen om alles rondom corona in goede banen te leiden’’, zegt manager Bart Chermin van de bioscoop in Goes. ,,Deze persoon gaat onder meer in de zaal de stoelen toewijzen, zodat mensen niet zelf hun plaatsen gaan uitkiezen. Er zullen ook extra zaalcontroles worden uitgevoerd en we hebben een strakke looproute.’’