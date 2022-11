Filmfestival Goes brengt een mix van klassiekers en actuele films

Het publiek mag rekenen op zowel recente films als klassiekers. De opening is op vrijdag met de ‘feelgood’ film Fisherman’s Friends: One and All .

Vanuit de gemeente Goes is een werkgroep samengesteld, waarvan onder andere Cock van den Wijngaard uit Goes deel uit maakt. ,,Ik ben altijd betrokken geweest bij de themajaren van Goes. Inmiddels ben ik gepensioneerd en men heeft mij als vrijwilliger gevraagd om dit project mede op te pakken. Dat doe ik samen met Jos Verpaalen, die vele jaren betrokken is geweest bij Film by the Sea. Hij en ik hebben veel met film en dus zijn we gaan kijken of we samen met filmtheater ’t Beest en de DaVinci Bioscoop Goes een filmfestival van de grond konden krijgen. En dat is gelukt!”