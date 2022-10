Files in en rond Goes door afsluiting Deltaweg

De Deltaweg is dicht tussen Goes en het kruispunt bij Wilhelminadorp. Alle verkeer richting Noord-Beveland wordt door Goes gestuurd. Wie de stad in wil via het Tiendenplein, rijdt zich al vast ter hoogte van de Zeelandhallen. Ook op de Ringbaan West is het al de hele dag erg druk en gaat het maar langzaam vooruit.