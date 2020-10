Fietstaxi op afgesloten Oesterdam? In het weekend kun je wachten tot je een ons weegt

RILLAND - Mag je als fietser nu wel of niet over de parallelweg van de Oesterdam rijden? Onder de vele fietsers die dit weekend de onstuimige zuidenwind op de dam trotseren is het onduidelijkheid troef. Verbodsborden geven aan dat weg langs de Oosterschelde dicht is, maar de speciale fietstaxi die op grote borden wordt aangekondigd is in geen velden of wegen te bekennen.

,,Ik rij regelmatig over de Oesterdam. Nu was het twee weken geleden en zag ik aan de Zuid-Bevelandse kant een oerwoud van borden staan die elkaar alleen maar tegenspreken”, zegt Wies de Blok uit Krabbendijke. ,,Daar stond ook een bord bij over een fietstaxi, maar die was nergens te bekennen.” De fervente toerfietser besloot ondanks het roodomrande verbodsbord het erop te wagen. ,,Twee kilometer weg was volledig opgebroken, maar er was nergens iets van een halte of een telefoonnummer te vinden. Geen enkele vorm van informatie.”

Volledig scherm Een groepje Vlaamse jongens op weg naar België staat vertwijfeld voor de afgesloten weg. Moeten ze doorfietsen of helemaal terugkeren en via Tholen en Brabant naar huis? © Johan van der Heijden

Hij is niet de enige die er geen hout van begrijpt. Een groepje Vlaamse jongens uit de richting van Tholen staat zaterdagmiddag vertwijfeld naar de borden te kijken: moeten we hier wachten op een busje of kunnen we gewoon doorrijden? De Blok besluit andere fietsers die hij tegemoet komt aan te houden om ze te waarschuwen. Wie namelijk omdraait, moet minimaal dertig kilometer extra fietsen ,,Ik heb tegen ze gezegd: let op, er is straks een wegopbreking. Je kunt er doorheen, als je voorzichtig doet en de grote putten weet te ontwijken.” De Blok schat in dat in een weekend honderden fietsers over de Oesterdam rijden.

Juist heel duidelijk

Navraag leert dat wachten op de fietstaxi zinloos was. Volgens Tjeerd van Ballegooij van aannemer De Jong Zuurmond rijdt het busje (voor zes personen, coronaproof want mét mondkapjes) alleen tijdens de uren dat ze aan het werk zijn en het voor fietsers te gevaarlijk is om door te rijden. Buiten die tijden kan er gewoon gefietst worden. Hij snapt er niets van dat er fietsers zijn die het niet goed snappen. De borden (drie stuks met achtereenvolgens ‘Fietsers met fietstaxi’; ‘Oesterdam van vrijdag 17.00 h t/m maandag 7.00 h afgesloten voor al het fietsverkeer’ en ‘Parallelweg dicht van 20 okt 7h. tot 4 nov. 17h.’ zijn volgens hem juist heel duidelijk. ,,De provincie Zeeland is verder verantwoordelijk voor de communicatie”, geeft hij aan.

Volledig scherm De borden aan het begin van de parallelweg aan de Zuid-Bevelandse kant van de Oesterdam. Mag je hier als fietser nu wel of niet doorrijden? © Johan van der Heijden Daar schort het volgens De Blok behoorlijk aan. Hij heeft bijvoorbeeld niets in huis-aan-huisbladen en in de informatierubriek van de gemeente Reimerswaal gezien over de werkzaamheden. ,,Ik fiets 10.000 kilometer per jaar en vooral het waterschap en de provincie communiceren heel slecht richting fietsers”, vindt hij. ,,Er staan duizend borden, maar geen informatie. Je staat wel bij wijze van spreken midden in de rimboe en je weet niet hoe je verder moet.”