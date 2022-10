Fietsster gewond bij val in Goes

Zeeuwse zorgen om acute zorg

Als de 45-minutennorm wordt losgelaten, is dat een bedreiging voor de acute zorg in Zeeland. Daarvan is de Goese burgemeester Margo Mulder overtuigd. Met die boodschap stond ze vandaag in Den Haag in een stand van de ‘laat ons niet in de streek’ markt.

21 september