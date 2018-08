Fietsster gewond bij botsing met hond in Ovezande

Lepelaar verhuist niet zomaar naar Sloebos

2 augustus BORSSELE – De lepelaar is gesignaleerd op zijn nieuwe stek: het kunstmatig aangelegde eilandje vlak bij de kerncentrale in Borssele. Daarmee lijkt de overstap van Sloegebied naar Sloebos succesvol. Toch is de verhuizing nog niet helemaal geslaagd.