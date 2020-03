Fietser straks koning in Goes: meer parkeerplaatsen en auto's moeten minder hard

‘Lek’ gemeente­huis moet voor 265.000 euro worden opgeknapt

9:18 WISSENKERKE - Het is er te koud in de winter en te warm in de zomer. De luchtkwaliteit is niet goed, de ventilatie niet afdoende en het tocht er als het hard waait. Het gemeentehuis van Noord-Beveland in Wissenkerke is dringend aan een opknapbeurt toe, is de conclusie van Marsaki en het college. Kosten? 265.000 euro.