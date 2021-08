Fietser met spoed naar ziekenhuis na botsing

Wissenker­kenaar moet boete en smarten­geld betalen voor belediging en bedreiging van agent

25 augustus MIDDELBURG - De politierechter in Middelburg heeft woensdag de 45-jarige J. van K. uit Wissenkerke een boete van vierhonderd euro plus 350 euro aan smartengeld opgelegd. Van K. werd ervan verdacht in 2020 een wijkagent in het Noord-Brabantse St. Willebrord te hebben beledigd door een filmpje op Youtube te zetten, waarin hij de agent uitmaakte voor onder andere ‘vieze vuile matennaaier’.