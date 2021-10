Fietser gewond bij ongeluk in Goes

Na drie generaties valt het doek voor Jeremiasse in Goes: Fietsvoor­deel­shop neemt winkel over

5 oktober GOES - Het is al bijna honderd jaar een bekende naam in Goes: Jeremiasse. Maar deze naam zal niet lang meer prijken op het pand van de grote fiets- en fitnesswinkel aan de Van de Spiegelstraat in Goes. Marten Jeremiasse heeft het familiebedrijf verkocht aan Fietsvoordeelshop.nl.