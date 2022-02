Festivals op de Bevelanden barsten weer los deze lente

Op Dijkrock in Rilland moeten over twee maanden de gitaren weer scheuren, de bassen stuwen en de drums knallen. Na twee jaar stilte staat het festival gepland op 15 en 16 april. ,,We gaan voor een back to basic versie van ons festival”, vertelt festivalmedewerker Angie Verdult, ,,We gaan weer even kijken of we nog kunnen rocken met een tweedaags in plaats van driedaags festival.”