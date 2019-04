Festivalmiddag is voorproefje Kinderkamp Nisse

Video/ update: 19.24 uur Ze liggen. En nu de spoorlij­nen in Goes weer aan elkaar knopen.

19:25 GOES - Voor iedereen er erg in had, lag vanavond rond een uur of zes ook het tweede spoordek in Goes al op zijn plek. Daarmee ligt simpel gezegd het plafond van de nieuwe spoortunnel. Of iedereen nu achterover kan leunen? Denk maar van niet. De hele nacht en zondag zijn nog nodig om het spoor in Goes aan elkaar te knopen.