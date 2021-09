Festivalgangers genieten van EEF, het Eindeloos Eiland Festival

Deze (mi­ni)-Al­bert Heijn bij Krabbendij­ke mag wél op zondag open

22 september KRABBENDIJKE - Een Albert Heijn in het streng-christelijke Krabbendijke die op zondag open is? Het klinkt misschien onvoorstelbaar, maar dat is het niet. Maandag opende een gloednieuwe mini-versie van de supermarkt de deuren bij BP-tankstation Vliete langs de A58. Later deze week volgt nog zo’n AH to go. Dan aan de andere kant van de snelweg, bij de Voetpomp.