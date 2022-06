Festival Puur Natuur vindt nieuwe stek in park De Mirakel in Goes: ‘Maar met alle vertrouwde elementen’

,,Is het niet prachtig hier?” Tevreden loopt Tammy Groosman-Scholten door het park in Goes dat over een kleine maand het decor vormt voor Puur Natuur. ,,Nu we zo lekker centraal zitten, in Goes, hopen we dat veel bezoekers straks te voet of op de fiets komen.” Samen met medeorganisator Janick van Megroot loopt Tammy het centraal gelegen amfitheater van het park in. ,,Hier komt de dance-area, die we Valhalla noemen”, vertelt Janick. ,,Als decorstuk komt er een groot Vikingschip te staan.’’