Festival Puur Natuur borduurt voort op Funfest: ‘De ingediënten waren al perfect’

Tammy Groosman, Janick van Megroot en Wouter Priester lopen door de Kunstwei bij Wolphaartsdijk. Er valt nog heel wat te bespreken. ‘Hoeveel foodtrucks kunnen hier staan?’, vraagt Janick zich af. Tammy werpt vluchting een blik in de hoek van het terrein waar straks kan worden gesmuld. ,,Toch zeker acht’’, zegt ze. Als mede-organisator van Festival De Veste in Goes, waar ook veel foodtrucks staan, kan ze het weten. ,,Zo hebben we allemaal onze eigen specialiteit’’, grapt Janick.

De man achter Funfest

Dan voegt ook Barre Verkerke zich bij het drietal. Hij wordt hartelijk begroet. De grote man achter Funfest deed het publiek tijdens de vierde outdoor-editie van vorig jaar perplex staan door aan te kondigen dat het zijn laatste was geweest. ,,Het gevoel zei dat het genoeg was’’, legt hij uit. ,,Zie het als een kunstwerk. Ook een schilderij is een keer klaar. Wij hebben er alles uitgehaald wat erin zat. Het was tijd om het stokje door te geven.’’

Dat deed Barre letterlijk, door een stokje het publiek in te gooien. ,,En ik ving dat dus’’, vertelt Wouter, die bekend is als DJ. ,,Toen ben ik maar eens gaan kijken of ik het met wat andere mensen kon oppakken.’’ Samen met Janick (DJ en oprichter van FIJN events) en Tammy (van het Goese Pop Up-team) is Wouter nu al een paar maanden druk in de weer om de veelal trouwe fans van het festival in juli weer een mooie dag te bezorgen.

Puur Natuur

Het festival gaat voortaan door het leven als Puur Natuur, een naam die tweeledig is. Enerzijds staat het voor de verduurzaming die de organisatoren voorstaan. ,,Maar het zegt ook dat iedereen hier zichzelf kan zijn’', legt Janick uit. ,,Die unieke sfeer willen we graag behouden. Het moet een festival blijven waar mensen bij wijze van spreken op hun blote voeten rondlopen en waar jong en oud zich thuisvoelen.’’

Funfest blijft trouwens bestaan als stichting, zo benadrukt Barre, die samen met Simone Rentmeester en Chantal Peereboom de drijvende kracht is achter het ‘merk’. ,,We zijn alleen gestopt met de Outdoor-versie. Maar we gaan zeker weer andere leuke dingen doen.’’ De bedenker van het festival is op de achtergrond nog betrokken bij Puur Natuur. Hij geeft advies aan de nieuwe organisatoren en maakt nog wat kunstwerken voor op het terrein. Die vormen altijd een belangrijk onderdeel van het festival. ,,Maar zo gek als vroeger is het niet meer, hoor’’, zegt Barre. ,,Het was soms net carnaval, we waren het hele jaar met die kunstwerken bezig.’’ De nieuwe organisatoren willen in de toekomst wat vaker kunst gaan hergebruiken.

Programma

De kaartverkoop voor Puur Natuur loopt al goed. Ook het programma staat grotendeels in de steigers. Het festival heeft als vanouds weer onder meer een hoofdpodium, een DJ-area, een relax-veld en allerlei kinderactiviteiten. Voormalig bassist Stefan de Kroon van Racoon heeft zijn diensten ook aangeboden. ,,Van hem kreeg ik een compliment voor de programmering van het hoofdpodium’’, vertelt Janick.

Mensen die tijdens het festival een act willen opvoeren, hun kunst willen laten zien of workshops willen geven, zijn nog van harte welkom. Er is altijd wel een plekje te vinden. Het organiserende drietal ziet met vertrouwen uit naar 13 juli. ,,We willen het goed neerzetten’’, zegt Janick. ,,Dan kunnen vanuit die basis verder bouwen, onder meer op het gebied van duurzaamheid.’’ Tammy voorspelt een mooie eerste editie van Puur Natuur. ,,Ik merk dat we de gunfactor hebben. Dat geeft een goed gevoel.’’

Meer informatie is te vinden op www.puurnatuurfestival.nl.