Festival De Veste in Goes: drie dagen culinaire verwennerij

Gewonde bij 6 uurs solexrace in Ovezande

21:57 OVEZANDE - Tijdens de 6 uurs solexrace van Ovezande is zaterdagavond rond 19.30 uur een rijder gewond geraakt na een valpartij. In eerste instantie leek het mee te vallen, maar later is het slachtoffer toch ter controle naar een ziekenhuis vervoerd.