Fans in de rij voor een handtekening van Slaughter: ‘Dit boek is maandag wel uit’

Linda Bakker schuift als eerste aan tafel bij Slaughter. Tussen de schrijfster en de bezoekers hangt een spatscherm. ,,Hello Linda, thank you for coming", zegt ze. Geroutineerd schrijft ze een opdracht in het boek. ‘I hope you enjoy it”, staat er in. Nog even een foto en dan is het al weer voorbij. ,,Lief”, zegt Bakker even later als ze wegloopt. Ze stond als eerste in de rij. ,, Wij waren er al om half tien", vertelt ze. Haar dochter Melanie is voor het eerst mee. ,,Nee, ik heb nog geen boek van haar gelezen", vertelt ze. ,,Maar ik kijk wel graag detectives.” Ook Jeanet de Jager heeft een handtekening gehaald. ,,Ik heb het de vorige keer gemist", vertelt ze. Ik ben echt een fan van haar. Dit boek is maandag al uit", lacht ze.