Familie verdronken Erza Trinidad uit Goes hoopt op nieuw onderzoek van OM

Bij die uitleg kan de familie zich een jaar na dato nog altijd moeilijk neerleggen. In het voorjaar deed de moeder van Ezra al een emotionele oproep aan mensen die op de bewuste dat in het zwembad waren om zich te melden. ,,Daar hebben een paar mensen op gereageerd'', laat Agnes Illis, de oma van Ezra, nu weten. ,,Het heeft geen grote nieuwe dingen aan het licht gebracht, maar het was toch goed om deze mensen te spreken.''



Volgens Illis wacht de familie nu op antwoord van het OM. Er is volgens haar een verzoek ingediend om de zaak toch nog eens nader te bekijken. De familie zegt dat er aanwijzingen zijn die erop duiden dat Ezra geen epileptische aanval had. De oma van de jongen wijst onder meer op de verklaring van de arts van Ezra, die verklaart dat de jongen niet gevoelig was voor de lampen in het bad en de schittering in het water. Hij had sowieso al lange tijd geen zware aanval meer gehad.



Het OM kon gisteren geen reactie geven op de wens van de familie om de zaak toch nog een keer onder de loep te nemen.