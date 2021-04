Ezra (7) verkoopt op Koningsdag zijn fiets en skates: ‘Ben aan het sparen voor een Lamborghini’

Of Mandy op Koningsdag plannen heeft? Nou en of. De verjaardag van koning Willem-Alexander laat ze niet zomaar voorbijgaan. Dit jaar moet ze vroeg uit de veren voor het geven van een dansworkshop bij het Omnium in Goes. Daar doen tientallen kinderen aan mee. ,,Normaal gaven we altijd demonstraties op de Markt, nu houden we het bij workshops voor onze leerlingen”, zegt de eigenaresse van dansschool Body Action Goes.

De Goese baalt dat er verder zo weinig mogelijk is. ,,Normaal zijn we op Koningsdag de hele dag in touw. Mijn man Camiel zit bij Jonge Kracht, het showkorps in Kapelle. Die doen dit jaar net als zoveel fanfares niets. Hij helpt mij nu een handje met het organiseren van de workshop. Het is niet anders. Vorig jaar konden we helemaal niets. Wat dat betreft gaan we langzaam weer de goede kant op, dat is fijn.”