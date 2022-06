Expositie in Bevrijdingsmuseum over bittere lot Joodse artsen in Nederland tijdens Holocaust

Als de Tweede Wereldoorlog begint, staat Abraham Duitscher ingeschreven als tweedejaars student geneeskunde in Amsterdam. Omdat zijn vader een jaar eerder is overleden en het geld dat zijn moeder met haar avondwinkel verdient niet genoeg is om haar zoon te laten studeren, krijgt hij een studiebeurs. Een toelage waar in die tijd alleen zeer talentvolle studenten aanspraak op kunnen maken. Op 22 februari 1941 wordt Abraham bij een razzia opgepakt. Hij komt in concentratiekamp Mauthausen terecht waar hij op 24 mei 1941, twintig jaar jong, door de nazi’s wordt vermoord.