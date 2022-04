Exit dreigt voor wethouders van CDA en VVD in Goes, partijen aan de kant gezet: ‘Dit is zuur’

GOES - PvdA/GL, Nieuw Goes, SGP/CU en de Partij voor Goes willen samen de nieuwe coalitie gaan vormen in Goes. Dat zou betekenen dat de wethouders Joost de Goffau (CDA) en Cees Pille (VVD) moeten vertrekken.

En dat terwijl ze allebei nog maar zo’n twee jaar wethouder zijn en heel graag door wilden gaan. Van de genoemde vier partijen zit alleen SGP/CU in het bestaande college. Dat betekent dat André van der Reest wel wethouder kan blijven. Dat er zaken zouden veranderen, was duidelijk, omdat de coalitie van CDA, VVD en SGP/CU bij de verkiezingen in maart haar meerderheid was verloren. De genoemde vier partijen die nu samen de coalitie willen gaan vormen, praten de komende tijd verder. Dat alles is de uitkomst van gesprekken die informateur Wouter van Zandbrink met alle partijen heeft gevoerd.

Dit is zuur

CDA-wethouder Joost de Goffau, die ook lijsttrekker was van het CDA, noemt het zuur dat zijn partij buiten de boot dreigt te vallen. ,,Als ik zie wat het CDA de afgelopen twintig jaar in Goes heeft gedaan, durf ik wel te stellen dat we dit niet verdiend hebben’', zegt hij, mede verwijzend naar de stabiliteit van het bestuur. Hij vindt het ook jammer dat hij zelf nu niet verder kan. ,,Ik ben begonnen toen corona net was uitgebroken en had graag de zaken die ik in gang heb gezet willen verzilveren nu alles weer wat normaler is geworden.’’ De Goffau zegt dat hij het absoluut niet heeft zien aankomen dat dit de uitkomst van de informatie zou worden.

Partij voor Goes-voorman Stan Meulblok is natuurlijk wél in zijn nopjes met deze uitkomst. Hij is zelf kandidaat om namens zijn partij wethouder te worden. Hij vindt de nieuwe combinatie eigenlijk wel een logische. ,,We hebben best wel raakvlakken’’, zegt hij, doelend op de sociale agenda die zijn partij, PvdA/GL en Nieuw Goes hebben. ,,En ook de SGP/CU is in Goes best sociaal, met ook een wethouder die dat uitdraagt.’’ Volgens Meulblok ligt het voor de hand dat de koers nu socialer wordt. ,,Dat is ook wel het signaal dat de kiezer heeft afgegeven.’’

Grootste partij

Bij de verkiezingen van vorige maand werd PvdA/GL met vijf zetels de grootste partij in Goes. De twee partijen deden voor het eerst met een gezamenlijke lijst mee en dat wierp meteen z'n vruchten af. Nieuw Goes was ook een grote winnaar. Die partij steeg van drie naar vier zetels en werd in aantal stemmen de tweede partij. CDA, VVD en SGP/CU haalden ook allemaal vier zetels. D66 en de Partij voor Goes haalden beide twee zetels.