Excuusbrief in plaats van nieuw doosje jodiumpillen in Reimerswaal

Brandweer oefent in woonwijk Goes

11:25 GOES - Door in woonwijken te gaan oefenen wil de Brandweer Zeeland bewoners bewuster maken van brandveiligheid. Woensdagavond oefent de brandweerpost Goes-Troelstralaan daarom niet op de kazerne maar in een woonhuis aan de Cort van de Lindenstraat 81 in Goes.