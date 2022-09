Everarda Slabbekoorn uit Kapelle stond 12 uur in de rij voor The Queen: ‘Het was het waard!’

Slabbekoorn is in dienst bij de Anglicaanse Kerk, de Engelse staatskerk waar Elizabeth het hoofd van was. O ironie: de afgelopen vijf jaar oefende de geboren Zeeuwse elk jaar onderdelen uit het draaiboek dat klaarlag voor het geval The Queen zou overlijden. Dat draaiboek ter dikte van een telefoonboek (codenaam: ‘London Bridge’) beschrijft tot in detail wat er moet gebeuren vanaf het overlijden (D-Day) tot Elisabeth begraven wordt (D-day plus 10). ,,Staat en kerk zijn in Engeland nauw verbonden. De Aartsbisschop is in Engeland wat de Paus is voor de katholieke kerk, maar hij heeft bovendien een zetel in de Eerste Kamer, the House of Lords. Het draaiboek schrijft onder meer voor dat de Aartsbisschop op dag 2 op audiëntie gaat bij koning Charles. Welke kleding moet hij dan dragen? Het was mijn taak dat soort dingen te regelen", vertelt Slabbekoorn.